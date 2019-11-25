Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу

Державний концерн "Укроборонпром" провів конкурс на посаду директора держпідприємства Житомирський бронетанковий завод, в результаті якого переможцем відбору став Олексій Жуковець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу концерну.

Як повідомляється, відкритий конкурс на посаду був оголошений 7 жовтня поточного року.

"Було подано 38 заяв, з них було сформовано "короткий список" з 6 кандидатів. В рамках номінаційного комітету кандидатами було представлено стратегічне бачення розвитку підприємства і плани першочергових кроків на посаді", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в концерні, Олексій Жуковець має найбільш відповідний вимогам досвід і представив найбільшу реалістичну стратегію розвитку Житомирської бронетанкового заводу.

Нагадаємо, навесні минулого року журнал "Новий час" опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що колишній народний депутат Сергій Пашинський причетний до корупційної схеми на Житомирському бронетанковому заводі. Як приклад привели підозрілий контракт на поставку заводом БМП, які закупили в Польщі, куплені раніше у Чехії як металобрухт, за 20-25 тис. євро. Згодом разом з модернізацією вони обійшлися бюджету в 200 тис. доларів за одиницю.