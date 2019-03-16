Призначено в. о. голови Полтавської ОДА

Фото: Роман Товстий (adm-pl.gov.ua)

Товстий призначений в. о. голови після звільнення Валерія Головка

Президент України Петро Порошенко призначив виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Романа Товстого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Зокрема, Порошенко поклав виконання обов'язків голови Полтавської ОДА на Романа Товстого. Зазначимо, сьогодні на Раді регіонального розвитку Полтавської області президент оголосив про звільнення Валерія Головка, щодо якого були питання у антикорупційних органів.

До сьогоднішнього призначення Товстий обіймав посаду заступника голови облдержадміністрації. На виборах 2012 року був кандидатом в нардепи від партії УДАР.

Нагадаємо, в кінці лютого НАБУ проводило обшуки у чиновників Полтавської ОДА на підставі рішення суду в рамках розслідування вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). За даними слідства, Головко з підлеглими вимагав від підприємців мільйонні відкати і хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин і цінних гаджетів.