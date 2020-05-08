Призначено головного виконавчого директора групи "Нафтогаз"

Наглядову раду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" призначив головним виконавчим директором групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаза".

Повідомляється, що Ватерландер також збереже за собою посаду виконавчого директора з трансформації групи.

Таким чином, Ватерландер буде відповідати за операційні та трансформаційні процеси в групі, зокрема для впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів і розробку баз даних процесів.

Нагадаємо, в січні 2020 року Наглядову раду "Нафтогазу" оновив склад правління компанії. До складу увійшли виконавчий директор з трансформації гурту "Нафтогаз" Отто Ватерландер, директор з юридичних питань "Нафтогазу" Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

Крім того, у минулому році був проведено анбандлинг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня поточного року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.