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НАПК внесло ирландскую компанию Peninsula Petroleum в список спонсоров войны

Фото: НАПК внесло ирландскую компанию Peninsula Petroleum в список спонсоров войны (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

"Пока Россия, зарабатывая на морском экспорте нефти, поддерживает свою экономику, Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхдоходы и доставлять топливо для судов, транспортирующих эту российскую нефть. Большие танкеры ежедневно покидают РФ через Балтийское море, несмотря на то, что ЕС ввел эмбарго импорт российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Peninsula Petroleum работает как глобальный поставщик бункерного топлива, осуществляет более 25 тысяч поставок в год и предлагает услуги по перепродаже топлива, техническую экспертизу, управление флотом и яхтинговые услуги.

Несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ.

Это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продажах топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть.

Обзор данных AIS (система идентификации судов) в этом районе показывает, что Peninsula Petroleum еженедельно поставляет большое количество топлива танкерам, следующим в или из государства-террориста.

В свою очередь компания заявляет, что санкции никогда не преследовали цель полностью отрезать российскую нефть от мирового рынка, поскольку это повысит цены на нефть и повредит мировой экономике.

"Поэтому пока Россия всячески ищет возможности поддержать свою экономику, ослабленную из-за действенности мировых санкций, Peninsula Petroleum Limited напрямую способствует транспортировке и продаже российской нефти через заправку и обслуживание ее танкеров. Это демонстрирует поддержку и спонсирование войны компанией", - подчеркнули в НАПК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире SLB в перечень международных спонсоров войны.

Также ранее мы писали, что НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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