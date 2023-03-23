НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen в список спонсоров войны

Как сообщается, в российский бюджет в 2022 году Raiffeisen заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год - 559 млн евро. Отметим, это равняется стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.

Национальный банк Украины отмечает отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка.

В частности, Raiffeisen не только официально признает "ДНР" и "ЛНР" через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления.

Кроме того, банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией".

В НАПК подчеркнули, что таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.