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НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen в список спонсоров войны

Фото: НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen в список спонсоров войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Как сообщается, в российский бюджет в 2022 году Raiffeisen заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год - 559 млн евро. Отметим, это равняется стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.

Национальный банк Украины отмечает отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка.

В частности, Raiffeisen не только официально признает "ДНР" и "ЛНР" через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления.

Кроме того, банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией".

В НАПК подчеркнули, что таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что австрийский Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году заработал на территории России, с рынка которой он якобы собирается уйти после вторжения в Украину.

Кроме того, банк Raiffeisen долгое время обслуживал фиктивную компанию на Кипре, которая контролировалась российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

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