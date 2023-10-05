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НАПК обнаружило у полтавского военкома подозрительные активы на 1,8 млн гривен

Фото: НАПК обнаружило у полтавского военкома активы на 1,8 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

НАПК выявило у замначальника Полтавского областного территориального центра комплектования признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В ходе проверки было установлено, что военком в мае 2023 года приобрел в собственность автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве почти за 2 млн грн. При этом доходы, полученные членами семьи, не позволяли совершить такую покупку.

Национальное агентство пришло к выводу, что указанная квартира площадью 97,7 кв. м. была приобретена за средства военкома. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн гривен.

Материалы мониторинга образа жизни в отношении должностного лица переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Поверка и увольнение военкомов в Украине

Напомним, что 11 августа Совет нацбезопасности и обороны решил рекомендовать главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить всех начальников областных территориальных центров комплектования и соцподдержки. 17 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об увольнении начальников ТЦК и СП.

Причиной для такого решения стали коррупционные скандалы, связанные с главами военкоматов, в частности, с начальником территориального центра комплектования Одесской области Евгением Борисовым, у которого журналисты нашли виллу в Испании. После этого проверки военкоматов были инициированы по всей территории Украины.

 

 

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