НАПК начало служебную проверку после резонанса из-за материалов НАБУ

Как отмечают в ведомстве, решение было принято 10 ноября 2025 года в связи с общественным резонансом.

НАПК также направило в НАБУ официальный запрос для получения дополнительной информации, необходимой для проведения проверки. Параллельно Общественный совет при НАПК обнародовал заявление с требованием немедленно начать такие действия. В ведомстве подчеркнули, что получили реакцию на обращение оперативно.

В заявлении отмечается, что НАПК готово к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа и правоохранительными органами. В агентстве ожидают ответ НАБУ и предоставленные материалы, которые позволят быстро и качественно провести служебную проверку.

Операция "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании НАЭК "Энергоатом".

Следствие установило, что предприятие фактически находилось под контролем организованной преступной группы. Ее участники требовали от подрядных организаций "откаты" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

По данным НАБУ, незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева. Детективы выяснили, что это помещение принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

На фоне разоблаченной схемы президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очищение "Энергоатома" от коррупционных практик является одним из приоритетов государства. После этого стало известно, что наблюдательный совет компании созывает специальное заседание в связи со скандалом в сфере энергетики.

Впоследствии первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". А сегодня появилась информация, что Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.