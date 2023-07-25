Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало более 100 проверок, связанных с военкомами. Поводом стал недавний скандал с одесским экс-военкомом Евгением Борисовым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Артема Сытника.

"На сегодняшний день после предварительного анализа материалов, начато 102 мониторинга образа жизни, но я не думаю, что эта цифра является окончательной", - рассказал он.

По словам Сытника, НАПК уже сформировало базу, в которую вошли 1800 руководителей, заместителей руководителей ТЦК и СП.

"Очевидно, что провести проверки всех будет трудно, и поэтому после формирования базы, мы будем смотреть в первую очередь те регионы, которые, по нашему мнению, имеют больше рисков. Проверка продолжается", - добавил он.

При этом пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, отвечая на вопрос, касаются ли все дела обогащения подобны делу скандального одесского экс-военкома Евгения Борисова, отметила, что можно говорить о так называемых "серых" схемах, которые грубо говоря начали свою работу в военкоматах в условиях военного положения".

"Конечно, что-нибудь тайное становится явным. В частности, сейчас мы говорим о том, что особое пристальное внимание к работе военкоматов, к мобилизации. Потому что на этом пытаются заработать нечестные деньги. То есть за липовые справки, липовое опекунство, липовую инвалидность и т.д.", - сказала она во время телемарафона.

Скандал с экс-военкомом Борисовым

Скандал с участием одесского военкома Евгения Борисова начался после того, как его разоблачили на незаконном обогащении. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен. В частности, в собственности военкома нашли объект, купленный в Испании, который стоит 3 млн 700 тысяч евро. Сам же Борисов отрицал свои незаконные обогащения, уверяя, что эти деньги являются "ссудами". После этого военкома уволили по поручению президента Владимира Зеленского. После этого Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. После этого в Украине инициировали проверки военкоматов. 24 июля Борисов был задержан.