НАПК приостановило статус спонсора войны Raiffeisen Bank

Соответствующее решение было принято на период проведения двусторонних консультаций с представителями Еврокомиссии. НАПК не раскрывает детали.

скриншот sanctions.nazk.gov.ua

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС писало, что изъятие банка из списка международных спонсоров войны обусловлено угрозой Австрии блокировать 12 пакет санкции Европейского союза против России.

Позже Reuters сообщил, что Австрия разблокировала новый пакет санкций, а Украина исключила банк из "черного списка".

Raiffeisen Bank International в России

Банк не продал свой бизнес после вторжения РФ в Украину и продолжил работу на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в России, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.

Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году получил на территории России, где он заработал 2 млрд евро.

Ранее генеральный директор банка Иоганн Штробль заявил, что рассматривает конец декабря как возможный крайний срок для продажи российских активов. Но Raiffeisen продолжает работать.