Назывались "живыми людьми". В Запорожье задержали пятерых человек, которые мешали работе ТЦК

Правоохранители задержали в Запорожье пятерых человек, которые мешали работе ТЦК и срывали мобилизационные мероприятия. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность пятерых жителей Запорожья, которые называют себя "живые люди". Они являются членами незарегистрированной общественной организации "Багнет Нации" и осуществляют информационно-подрывную деятельность.
Целью этих так называемых "правозащитников" является дискредитация полномочий работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также полиции.
В интернете они распространяют ложную информацию для создания у граждан ложного представления и возмущения относительно неправомерности действий военнослужащих во время мобилизационных мероприятий в регионе.
Фото: Обыск (facebook.com/vkgunpzp)
"Искусственно созданный "активистами" деструктивный контент не только вызывает негативное отношение населения, но и подыгрывает враждебным пропагандистам в подготовке фейковых сюжетов об общественно-политической ситуации в Украине", - пояснили в полиции.
Сегодня правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства фигурантов. По результатам изъято:
Следователи объявили им подозрения по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, совершенного группой лиц и по предварительному сговору. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Некоторые злоумышленники по собственным убеждениям или по заказу россиян пытаются препятствовать проведению мобилизации в Украине.
При этом правоохранители задерживают лиц, которые "сливают" места выдачи повесток. К примеру жительнице Луцка вынесли приговор, за то что она в Telegram-канале предупреждала о местах выдачи повесток.
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