ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере восемь российских атак на Купянском направлении в районе Синьковки и Новоселовского, и по меньшей мере 26 российских атак на Лиманском направлении в районе Терны, в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки, Спорного, Веселого и Раздоловки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и озера Лиман, а также на Лиманском направлении в районе Белогоровки Луганской области и Григоровки Донецкой области.

Операция №2 - Донецкая область

ISW пишет, что российские войска продолжили наземные атаки под Бахмутом 6 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 10 российских атак вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска в районе Бахмута отразили украинские атаки в районе Богдановки, Клещиевки и Торецка.

ISW сообщает, что российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки 6 декабря и добились подтвержденного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 6 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 25 атак к востоку от Новобахмутовки, к северо-востоку от Бердычей и вблизи Авдеевки, Степового, Северного, Тоненького и Первомайского.

Украинские войска контратаковали под Авдеевкой 6 декабря и недавно подтвердили продвижение. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 5 декабря, показывает, что украинские силы продвинулись в Степовом.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Красногоровки и Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Подполковник Ярослав Черепурный, представитель украинской бригады, действующей в направлении Марьинки, заявил, что российские войска контролируют большую часть Марьинки, но украинские силы контролируют небольшую часть населенного пункта.

"Южная ось"

По словам ISW, 6 декабря российские войска провели ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Новодонецкого и к югу от Золотой Нивы.

Институт пишет, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 6 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска продолжили контратаки в западной части Запорожской области 6 декабря и, как сообщается, недавно продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере пять российских атак к западу от Вербово и Работино 6 декабря.

ISW сообщает, что украинские войска продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области 6 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 5 декабря, подтверждает, что российские войска сохраняют позиции на островах в Днепре к югу от Велетенского, Херсонская область. Однако из этих кадров не следует, что российские войска недавно продвинулись в этом районе, и они, вероятно, удерживали эти позиции в течение некоторого времени.