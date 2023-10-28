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Наземная операция Израиля в Секторе Газа необходима для достижения всех целей войны, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что для победы над ХАМАСом и возвращения заложников, удерживаемых террористической группировкой, Израиль должен провести крупную наземную операцию в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Прошло три недели с начала войны. У этой войны есть этапы, и сегодня мы перешли к новому этапу. В настоящее время наши войска проводят наземные операции в Секторе Газа... которые служат достижению всех целей войны: уничтожению ХАМАСа, обеспечению безопасности на границах и, прежде всего, возвращению всех заложников на родину", - заявил он.

Халеви добавил, что цели войны требуют наземного ввода войск.

"Не бывает достижений без риска, и не бывает победы без цены. Для того чтобы разоблачить и уничтожить врага, нет другого пути, кроме как войти на его территорию большими силами", - заявил он, добавив, что наземные операции "служат всем целям войны".

По его словам, возвращение заложников "является делом государственной важности".

"Сейчас ХАМАС удерживает невинных людей - младенцев, детей, женщин, мужчин и пожилых граждан. Мы сделаем все, чтобы добиться успеха в этом деле. Мы поставили перед собой четкие цели, путь будет долгим... Мы будем решительно бороться и победим", - добавил Халеви.

Война в Израиле 

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть Сектора Газа.

Издание The New York Times сообщило, что на территорию Сектора Газа въехали израильские танки. ЦАХАЛ заявляет, что террористы ХАМАС "испытают гнев" в ближайшее время, но уверяют, что это еще не наземная операция.

При этом ночью и утром Сектор Газа находится под мощными обстрелами со стороны израильской армии. Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по 150 тоннелям и подземным бункерам на севере Газы. Также Израиль заявил о ликвидации двух главарей ХАМАС, отвечавших за воздушные силы боевиков.

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ИзраильСектор Газа