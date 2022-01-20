Назарбаєву збережуть частину повноважень після змін Конституції Казахстану

Як стало відомо, Мажиліс направив до Сенату зміни і доповнення до Конституційного закону "про вибори в Республіці Казахстан".

"Згідно з поправками," першому президенту Казахстану єлбаси в силу його історичної місії довічно належить право виступати перед парламентом і його палатами, на засіданнях уряду при обговоренні важливих для країни питань", - йдеться в повідомленні.

Також Нурсултан Назарбаєв може входити до складу Конституційної ради.

Зазначимо, 19 січня Мажиліс прийняв поправку, що скасовує довічне головування першого президента Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану. Право головування в Радбезі і АНК буде належати президенту.