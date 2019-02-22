Назарбаєв заборонив використовувати російську мову на казахських грошах

Зараз в оформленні тенге використовуються написи російською і казахською мовами

В дизайне банкнот и монет Казахстана будут использоваться надписи только на казахском языке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента республики Нурсултана Назарбаева.

Отметим, в предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах "используются надписи на государственном и русском языках".



"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в указе президента.

Сейчас в оформлении тенге используются надписи на русском и казахских языках.

Напомним, вчера Назарбаев отправил в отставку правительство республики. По его словам, новое правительство страны должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни. Назарбаев считает, что правительству совместно с Национальным банком не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Ранее Сенат Казахстана принял законопроект, закрепляющий за первым президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности