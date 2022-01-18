Назарбаєв вперше за час протестів у Казахстані виступив зі зверненням: що сказав

Атаки на Казахстан

За словами Назарбаєва, січневі протести і заворушення нібито були спрямовані на те, щоб "зруйнувати цілісність країни і підвалини держави".

"Ці події ще раз показують, що незалежність треба берегти як зіницю ока, як тендітну посудину, що вимагає особливо дбайливого поводження. Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував всі ці погроми і вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання", - заявив він.

Не залишав країну

Назарбаєв у відповідь на численні звернення і публікації в ЗМІ заявив, що в 2019 році передав президентські повноваження Касим-Жомарту Токаєву.

"... і з тих пір є пенсіонером, і в даний час перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав", - підкреслив він.

Про чинного президента

Назарбаєв у зверненні зазначив, що Токаєв володіє всією повнотою влади і є головою Ради безпеки Казахстану. Крім того, найближчим часом він буде переобраний головою правлячої партії Nur Otan.

"Тому ніякого конфлікту або протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", - сказав перший президент Казахстану.

"Треба підтримати Токаєва"

"Президент висунув нову програму реформ, спрямовану на підвищення добробуту народу. Цю програму треба підтримати", - підсумував Назарбаєв.