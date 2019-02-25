Назарбаєв затвердив склад нового уряду Казахстану

Першим заступником прем'єр-міністра і міністром фінансів став Аліхан Смаілов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев определил новый состав правительства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт главы республики.

В указе президента говорится, что первым заместителем премьер-министра и министром финансов стал Алихан Смаилов, заместителем премьер-министра - Женис Касымбек.

Также, согласно документу, министром информации и общественного развития назначили Даурена Абаева, главой Минюста - Марата Бекетаева, а министром здравоохранения - Елжана Биртанова. Главой Минкультуры и спорта стал Арыстанбек Мухамедиулы, министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности - Аскар Жумагалиев, а министром энергетики - Канат Бозумбаев.

При этом Бейбут Атамкулов остался министром иностранных дел Казахстана, Нурлан Ермекбаев сохранил пост министра обороны, а Ерлана Тургумбаева вновь назначили главой МВД.

Отметим, Назарбаев назначил Аскара Мамина новым премьер-министром, который ранее занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций.

РБК-Украина писало, что 21 февраля Назарбаев отправил в отставку правительство республики. Причина в том, что правительству совместно с Национальным банком не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.