Жесточайший в истории фашистский режим: эксперт о будущем РФ после войны

"Мое мнение - они зря боятся, не будет никакого распада России. Будет установление жесточайшего в истории фашистского режима", - сказал он.

По его словам, это будет электронная диктатура, "когда ты не то что не можешь "лайк" поставить, это такая антиутопия, которая будет реализована, которая будет существовать в действительности".

Самусь считает, что китайцы помогут установить электронную диктатуру, когда все будут контролировать - социальный статус, финансовый статус. "Ты не туда посмотрел, у тебя снизился социальный статус, финансовый, кредитный", - сказал он.

Как отметил эксперт, военный электронный учет - это первый шаг. "Он очень важен с точки зрения превращения россиян в рабов, которые не могут даже дернуться, потому что как только ты дернулся, тебя отправляют на убой. Это очень важный психологический рычаг воздействия, чтобы держать тебя в страхе. Ты сидишь и приходит сообщение - явиться и отбыть на фронт. А почему - возможно, ты что-то не то написал в "Вконтакте". Этим всем будут руководить не только ФСБ, в том числе и губернаторы, и мэр. Сталин просто аплодировал бы такой системе ", - добавил Самусь.

По его словам, к сожалению, Россия не распадется. "Украинская победа загонит этот режим в электронную диктатуру фашистского типа. Это хорошая новость для наших западных партнеров, что не будет распада, не будет того, чего они боятся - расползания ядерного оружия или миграционных потоков", - считает эксперт.

"Этот путинский режим будет безжалостным во внутреннем измерении, уже не будет никаких протестов. Это будет биомасса, которая будет полностью подчиняться и чем дальше, тем больше. Можно помечтать о романтических историях, как поднимается русский народ, российская оппозиция поднимется, сбросит Путина, придет условный Навальный - к сожалению, нет, не будет такого", - уверен Самусь.