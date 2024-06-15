На пороге титула. Самые яркие нокауты Гвоздика в карьере: видео

Украинский боксер последний раз выходил на ринг в 2019 году и после перерыва более 3 лет все же вернулся в профессиональный спорт. Вторая попытка для Гвоздика стала еще одним толчком, ведь после этого боксеру удалось подняться на вторую строчку рейтинга претендентов на пояс WBC. Как следствие, представился случай побороться за чемпионский титул.

Самые яркие нокауты Александра Гвоздика

Поединок против Майка Монтойи

Весной 2014 года харьковчанин дебютировал на профи-ринге против Майка Монтойи. Американец провел на помосте один неполный раунд, а затем был "уложен" на пол феерическим нокаутом украинца.

Бой против Кори Каммингса

В январе 2015-го состоялся пятый по счету поединок Гвоздика. Украинец встретился с американцем Кори Каммингсом, сумевшим продержаться только до второго раунда.

Встреча с Наджибом Мохаммеди

Весной 2016-го Гвоздик встретился с французским боксером. Мохаммеди в то время считался одним из самых серьезных оппонентов, однако достойного сопротивления оказать украинцу так и не смог. Мохаммеди оказался в нокауте уже во втором раунде после встречного удара отечественного боксера.

Бой с Юниески Гонсалезом

Встреча Гвоздика с кубинцем состоялась в апреле 2017-го. Этот поединок для украинца был последним и важным шагом к титульному бою. В третьем раунде он отправил Гонсалеза в нокдаун. Кубинец смог подняться, но после этого Гвоздик начал колотить оппонента, а сама встреча превратилась в избиение Юниески.

Поединок с Адонисом Стивенсоном

Украинец вышел на ринг со Стивенсоном в первый день декабря 2018 года. Канадский поединок начался с преимущества хозяина ринга, однако уже в третьем раунде Гвоздик начал наносить серию тяжелых ударов, что спровоцировало падение оппонента. В поединке лидерство колебалось между двумя боксерами, однако в 11-м раунде Гвоздик смог одолеть сопротивление соперника и отправил его в нокаут.

Кто такой Александр Гвоздик

Профессиональный боксер полутяжелого веса из Харькова. В спорт пришел в средней школе, сначала занимался кикбоксингом.

Чемпион мира по версии WBC (2018–2019 гг.). Ранее – бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпион летней Универсиады (2013), победитель Кубка Европы (2010), многократный чемпион Украины.

В течение карьеры провел 21 поединок в профи-ринге. В них одержал 20 побед, в том числе 16 – нокаутом, а также потерпел поражение от россиянина Бетербиева.