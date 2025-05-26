С самым высоким уровнем сложности: Украина выиграла четвертое "золото" на Евро по прыжкам в воду
Сборная Украины завоевала четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталье. Ксения Байло и Кирилл Болюх стали чемпионами в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки, защитив титул, добытый на предыдущем континентальном первенстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook Федерации прыжков в воду Украины.
Как прошли соревнования
Байло и Болюх показали уверенное выступление. После первых двух прыжков с коэффициентом сложности 2,0 украинцы лидировали, набрав 98,40 балла. Но на третьем прыжке (3,0) потеряли лидерство, уступив немцам.
Ключевыми стали два последних прыжка с самым высоким уровнем сложности (3,2), за которые украинский дуэт получил по 73.92 балла. Благодаря блестящему финальному прыжку Байло и Болюх вернули себе первое место, завершив соревнования с общей суммой 308,34 балла - на 9,60 балла больше, чем у дуэта из Италии.
Евро-2025, синхронные прыжки с 10 м вышки, микст
- Украина (Кирилл Болюх / Ксения Байло) - 308,34 балла
- Италия (Риккардо Джованнини/Сара Ди Мария) - 298,74
- Германия (Луис Санчес / Паулина Пфейф) - 297,00
Особо стоит отметить очередной успех Байло - опытной спортсменки в этой дисциплине. На ЧЕ в 2021 году в паре с Алексеем Середой она принесла сборной Украины "золото". В 2023-м вместе с Кириллом Болюхом повторила этот успех. В прошлом году Байло выступала с дебютантом взрослого чемпионата Европы Марком Барсуковым и стала бронзовым призером в синхронных прыжках смешанных пар с вышки.
Наши медали в Анталье
Для Украины это уже четвертая медаль на Евро-2025 - и все они высшей пробы.
Ранее "сине-желтые" одержали победу в миксте командных соревнований, где вместе с Байло и Болюхом соревновались София Лыскун и Алексей Середа.
Затем был успех в женском синхроне с 3-метрового трамплина, где лучшими стали Ксения Бочек и Диана Карнафель. А также в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки, где не было равных Алексею Середе.