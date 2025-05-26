С самым высоким уровнем сложности: Украина выиграла четвертое "золото" на Евро по прыжкам в воду

Сборная Украины завоевала четвертое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталье. Ксения Байло и Кирилл Болюх стали чемпионами в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки, защитив титул, добытый на предыдущем континентальном первенстве.

Как прошли соревнования

Байло и Болюх показали уверенное выступление. После первых двух прыжков с коэффициентом сложности 2,0 украинцы лидировали, набрав 98,40 балла. Но на третьем прыжке (3,0) потеряли лидерство, уступив немцам.

Ключевыми стали два последних прыжка с самым высоким уровнем сложности (3,2), за которые украинский дуэт получил по 73.92 балла. Благодаря блестящему финальному прыжку Байло и Болюх вернули себе первое место, завершив соревнования с общей суммой 308,34 балла - на 9,60 балла больше, чем у дуэта из Италии.

Евро-2025, синхронные прыжки с 10 м вышки, микст

Украина (Кирилл Болюх / Ксения Байло) - 308,34 балла Италия (Риккардо Джованнини/Сара Ди Мария) - 298,74 Германия (Луис Санчес / Паулина Пфейф) - 297,00

Особо стоит отметить очередной успех Байло - опытной спортсменки в этой дисциплине. На ЧЕ в 2021 году в паре с Алексеем Середой она принесла сборной Украины "золото". В 2023-м вместе с Кириллом Болюхом повторила этот успех. В прошлом году Байло выступала с дебютантом взрослого чемпионата Европы Марком Барсуковым и стала бронзовым призером в синхронных прыжках смешанных пар с вышки.