Важнейшие функции автомобильной сигнализации: что она может и чему ее можно научить

Автомобильные охранные системы в наше время имеют предсказуемо широкий набор возможностей, но все ли они стоят того, чтобы за них доплачивать? Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают о тех из функций "сигналок", без которых можно обойтись.
О лишних возможностях вашей "сигналки" читайте в материале РБК-Украина.
Охранные системы для авто понемногу теряют популярность, но те модели, которые в Украине остаются на рынке, часто поражают богатством функционала. И с его перечнем лучше ознакомиться еще до покупки, чтобы не заплатить за то, чем вы потом не будете пользоваться.
Не то чтобы это были совсем лишние возможности, но если есть цель не просто защитить машину от кражи, а сделать это за наименьшую сумму (без ущерба для главного), от кое-чего можно отказаться.
К сожалению, среди дополнительных есть опции, от которых нельзя отказаться, потому что они по умолчанию входят в минимальный набор функционала - в том числе и в бюджетных моделях охранных систем. С другой стороны, остерегайтесь приобрести не просто простенькую систему, а какой-то дешевый продукт, который является некачественным сам по себе. Так что может получиться, что за некоторые невостребованные вами возможности всё равно придётся заплатить, потому что в каталогах технически качественных "сигналок" совсем пустых комплектаций может не оказаться.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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