Важнейшие функции автомобильной сигнализации: что она может и чему ее можно научить

Охранные системы для авто понемногу теряют популярность, но те модели, которые в Украине остаются на рынке, часто поражают богатством функционала. И с его перечнем лучше ознакомиться еще до покупки, чтобы не заплатить за то, чем вы потом не будете пользоваться.

Необязательные функции охранных систем

Не то чтобы это были совсем лишние возможности, но если есть цель не просто защитить машину от кражи, а сделать это за наименьшую сумму (без ущерба для главного), от кое-чего можно отказаться.

Обратная связь . Наличие канала связи машины с владельцем стало обычным делом, однако некоторые простые модели не имеют никакой обратной связи - ни через брелок, ни по телефону, ни с диспетчером по интернету. Иными словами, водитель машиной командовать может, а она ему что-то докладывает благодаря сирене. Что иногда бывает вполне приемлемым.

. Наличие канала связи машины с владельцем стало обычным делом, однако некоторые простые модели не имеют никакой обратной связи - ни через брелок, ни по телефону, ни с диспетчером по интернету. Иными словами, водитель машиной командовать может, а она ему что-то докладывает благодаря сирене. Что иногда бывает вполне приемлемым. GSM-канал . Встроенный (или в отдельном корпусе) модуль мобильной связи мог бы держать связь машины со смартфоном владельца, но без этого вполне можно обойтись - тем более, что он довольно дорогой.

. Встроенный (или в отдельном корпусе) модуль мобильной связи мог бы держать связь машины со смартфоном владельца, но без этого вполне можно обойтись - тем более, что он довольно дорогой. GPS-блок . Данный модуль определяет положение машины на местности, чтобы затем тем или иным способом доложить о геолокации владельцу. Опция недешёвая, но чаще всего имеет вид дополнительного блока, так что при покупке "сигналки" отказаться от него довольно легко.

. Данный модуль определяет положение машины на местности, чтобы затем тем или иным способом доложить о геолокации владельцу. Опция недешёвая, но чаще всего имеет вид дополнительного блока, так что при покупке "сигналки" отказаться от него довольно легко. CAN-модуль. На некоторых современных авто, где бортовая электрика использует так называемую CAN-шину, этот модуль весьма желателен - но необязателен. Если установить на такое авто охрану без CAN-модуля, охранная система будет работать, хотя часть функций будет ограничена. Ну, а для машины с обычной проводкой это модуль однозначно не нужен.

На некоторых современных авто, где бортовая электрика использует так называемую CAN-шину, этот модуль весьма желателен - но необязателен. Если установить на такое авто охрану без CAN-модуля, охранная система будет работать, хотя часть функций будет ограничена. Ну, а для машины с обычной проводкой это модуль однозначно не нужен. Дополнительные функции (так называемые сервисные) . Дистанционный запуск двигателя, таймер турбины, управление люком и доводчиками дверей и т.п. - на некоторых "сигналках" такие дополнительные функции обеспечиваются модулем в отдельном корпусе. То есть теоретически от него можно отказаться, даже если вы выбираете модель более-менее высокого ценового сегмента.

. Дистанционный запуск двигателя, таймер турбины, управление люком и доводчиками дверей и т.п. - на некоторых "сигналках" такие дополнительные функции обеспечиваются модулем в отдельном корпусе. То есть теоретически от него можно отказаться, даже если вы выбираете модель более-менее высокого ценового сегмента. Антиограбление (Anti High Jeck)- Для владельцев дорогих машин это полезный функционал, с ним меньше шансов, что авто заберут прямо на улице под угрозой, например, оружия. Однако, если машиной не пользуются часто в неблагополучных районах в темное время суток, за Anti High Jeck можно не доплачивать.



Коротко

К сожалению, среди дополнительных есть опции, от которых нельзя отказаться, потому что они по умолчанию входят в минимальный набор функционала - в том числе и в бюджетных моделях охранных систем. С другой стороны, остерегайтесь приобрести не просто простенькую систему, а какой-то дешевый продукт, который является некачественным сам по себе. Так что может получиться, что за некоторые невостребованные вами возможности всё равно придётся заплатить, потому что в каталогах технически качественных "сигналок" совсем пустых комплектаций может не оказаться.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.