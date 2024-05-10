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Старейшая фондовая биржа Украины аннулирует все имеющиеся лицензии: что произошло

Фото: Биржи ПФТС аннулируют лицензии (facebook.com pfts se)
Автор: Карина Левицкая

Акционеры фондовой биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий протокол.

Биржа пришла к такому решению из-за невозможности обеспечения приведения деятельности ПФТС в соответствие с требованиями положения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которые предусматривают необходимость иметь "собственные средства" в размере 22 млн гривен.

По данным последней доступной отчетности "денежные средства" биржи на конец 2022 года составляли 11,9 млн гривен.

Что предшествовало

Мажоритарным акционером ПФТС с 2020 года является крупнейшая товарная биржа Китая BOCE Co. Limited. Ее директор Янь Дуншен направлял письмо к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, председателю ОП Андрею Ермаку, членам правительства и председателю НКЦБФР Руслану Магомедову с просьбой "посодействовать временной отсрочке на период действия военного положения" требований упомянутого положения.

Чтобы соответствовать нормативам регулятора акционеры 29 апреля приняли решение о проведении дополнительного выпуска акций на 30 млн гривен.

Однако, похоже, что китайские инвесторы не смогут принять участие в выкупе дополнительных акций и соответственно увеличении уставного капитала.

"Вследствие введения военного положения на территории Украины, мы ограничены внутренними требованиями в полноценных возможностях участвовать в... дополнительной эмиссии акций", - объясняет Дуншен.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что НБУ повышает курс доллара третий день подряд. Сегодня евро обновил максимум.

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