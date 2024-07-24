Самый жаркий день в истории. Что известно о новом мировом температурном максимуме

О каком рекорде идет речь

Согласно данным Службы изменения климата Европейского Союза - Climate Copernicus - в июле 2024 года был достигнут новый рекорд среднесуточной глобальной температуры.

"Земля только что пережила самый теплый день за новую историю", - подчеркнули эксперты.

Примечательно, что сначала рекорд был установлен 21 июля 2024 года. В тот день среднесуточная температура на планете достигла 17,09 градуса по Цельсию (что было немного выше предыдущего рекорда в 17,08 градуса, установленного в июле 2023 года).

Предыдущие температурные рекорды (инфографика: climate.copernicus.eu)

Однако уже на следующий день - 22 июля - температурные показатели выросли еще больше.

В этот день средняя температура на Земле достигла отметки в 17,15 градуса по Цельсию.

В Climate Copernicus уточнили, что этот рекорд побил все предыдущие (которые фиксировались с начала наблюдений в 1940 году).

Рекордная глобальная температура воздуха на поверхности 22 июля (инфографика: pulse.climate.copernicus.eu)

Директор Европейского центра по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service (C3S) Карло Буонтемпо подчеркнул, что теперь у человечества "есть новый рекорд".

"Вероятно, дата пика (температуры, - Ред.) все еще может измениться, но наши данные свидетельствуют о том, что мы можем увидеть несколько более низкую температуру в течение следующих нескольких дней", - добавил он.

Чем обеспокоены ученые

Исследователи обеспокоены тенденцией, которая "вырисовывается" на фоне анализа температурных показателей прошлых лет.

"Анализ годов с самыми высокими годовыми максимальными суточными глобальными температурами показывает, что как в 2023, так и в 2024 годах наблюдались годовые максимумы, которые значительно превышали те, что были зарегистрированы в предыдущие годы", - объяснили в Climate Copernicus.

Это подтверждает процесс глобального потепления.

"Другим признаком тенденции глобального потепления является тот факт, что десять лет с высокими годовыми максимальными среднесуточными температурами приходятся на последние десять лет - с 2015 по 2024 год", - добавили специалисты и предоставили соответствующую диаграмму.

Самые высокие глобальные средние температуры (инфографика: climate.copernicus.eu)