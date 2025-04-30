Самое сложное для водителя: как правильно переключать передачи на "механике"

Почему большинство водителей огорчают эти переключения передач - то при разгоне, то при замедлении? Потому что нужно все время следить за оборотами двигателя, за запасом мощности на колесах, а когда наступает момент переключать передачи - согласовывать обороты двигателя и колес, скорость движения, нагрузку на машину и другие подробности. И если водитель ошибается, машина начинает неприятно дергаться, лязгать деталями и в конце концов двигатель может заглохнуть. Как избегать таких неприятностей?

Что водитель делает не так

На самом деле научиться ездить плавно и без рывков отнюдь несложно. Для этого следует сначала разобраться, где берутся эти дерганья. И причин немного:

Педаль сцепления водитель отпустил при слишком низких оборотах двигателя, которые были недостаточными для конкретных условий движения. "Задушенный" двигатель из-за чрезмерной нагрузки начинает глохнуть, но инерция движения автомобиля заставляет мотор работать, подталкивая его через трансмиссию, и, сопротивляясь этому, двигатель создает нежелательные рывки.

Педаль сцепления отпустили при слишком высоких оборотах двигателя. В этом случае рывок будет "одноразовым" - автомобиль резко ускорится, а если двигатель мощностью выше среднего, машина может буквально прыгнуть вперед.

Выбрана слишком высокая передача для данной (явно небольшой) скорости. Это то же самое, если, скажем, двигаясь медленно по двору или парковке, случайно включить четвертую передачу - двигатель также начнет глохнуть из-за чрезмерной нагрузки.

К счастью, на современных автомобилях с их двигателями с электронным управлением такие рывки и дерганья случаются значительно реже, однако водитель все равно должен избегать подобной перегрузки агрегатов.

Как переключаться без ошибок?

Рецепт корректного переключения передач на машине с механической трансмиссией несложный:

Пускайте педаль сцепления максимально плавно. Да, со временем вы научитесь красиво трогаться и при резком обращении с педалями, но на первых этапах совершенствования мастерства главное - действовать неторопливо и взвешенно.

Да, со временем вы научитесь красиво трогаться и при резком обращении с педалями, но на первых этапах совершенствования мастерства главное - действовать неторопливо и взвешенно. При отпускании сцепления подбирать правильные обороты двигателя. Вообще это самое сложное, чему надо будет научиться. Суть в том, что в момент соединения сцеплением двигателя и трансмиссии их обороты должны быть максимально близкими. То есть если газа будет мало, машина клюнет носом, если много - она не очень приятно прыгнет вперед. Можно сказать, что когда передача подобрана правильно, двигатель при окончательном соединении сцепления должен быть на оборотах своего оптимального диапазона - порядка 2000 - 3500 об/мин. (зависит от типа и модели мотора). И неважно, на какую передачу при этом переходит водитель - высшую или низшую.

Вкратце

Опытного водителя отличает не то, что он всегда безупречно подбирает обороты и ловко давит на педали - на это влияет столько внешних факторов, что ни человек, ни роботизированные коробки не могут быть абсолютно точными.

Но бывалого водителя всегда можно распознать по тому, что в случае каких-то неточных своих действий он всегда мгновенно подстроится под ситуацию, машинально, не задумываясь, скорректирует свои манипуляции, чтобы тут же исправить ситуацию. Как достичь такого уровня? Такое владение машиной приходит с опытом, а если хочется ускорить свое совершенствование, надо обратиться к интенсивным тренировкам.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.