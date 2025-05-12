Самые престижные вузы запада Украины: ТОП-10 университетов, которые выбирают абитуриенты

Вузы на западе Украины очень популярны среди абитуриентов, поскольку этот регион считается условно безопасным. Конкуренция при поступлении там немалая, поэтому надо заранее выбрать, куда подавать документы.

Список лучших вузов на западе Украины

Ресурс "Освіта" ежегодно составляет консолидированный рейтинг вузов Украины. При определении лучших заведений принимают во внимание данные наиболее авторитетных национальных рейтингов: "Топ-200 Україна", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Все они имеют разные критерии оценки вузов.

10 лучших вузов в западных регионах:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Ужгородский национальный университет;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;

Западноукраинский национальный университет;

Волынский национальный университет имени Леси Украинки;

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского;

Буковинский государственный медицинский университет.

Лучшее высшие учебные заведения по версии консолидированного рейтинга (скриншот сайта ЛУН)

Вступительная кампания-2025

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году стартует 14 мая и продлится до 25 июля. Он будет иметь основную и дополнительную сессии. Во время тестирования абитуриенты будут сдавать четыре предмета: обязательно - математику, украинский язык и историю Украины, а также один предмет на выбор - украинскую литературу, иностранный язык, географию, физику, биологию или химию.

Чтобы иметь возможность поступать в учреждения высшего образования, нужно набрать не менее 100 из 200 баллов. В прошлом году порог для поступления на государственную форму обучения составлял 130 баллов. Результаты тестирования участники основной сессии получат до 4 июля, дополнительной - до 30 июля.

В 2025 году поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетные места и еще 10 на контрактную форму обучения. Электронные кабинеты для подачи документов будут работать с 25 июня по 20 октября.