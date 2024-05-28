Самая напряженная ситуация на Покровском направлении, боевые действия продолжаются, - Генштаб

Как отмечают в Генштабе, украинские бойцы продолжают удерживать позиции, а иногда принимают активные меры огневого воздействия и уничтожают врага.

С начала текущих суток, 28 мая, состоялось 45 боевых столкновений. Враг совершил семь авиаударов с применением 9 управляемых авиационных бомб и 656 обстрелов позиций наших воинов. В частности было применено 43 дроны-камикадзе.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне штурмовых действий не вели.

На Купянском направлении с начала суток состоялось семь боестолкновений. Одно из них сейчас продолжается в районе Невского.

На Лиманском направлении сейчас продолжаются пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка.

На Северском направлении была отбита одна атака врага, еще четыре продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался улучшить свое тактическое положение. Одна из атак пока продолжается в районе Авдеевки.

На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений, уже отбито было семь атак неподалеку Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой.

На Кураховском направлении одну атаку отбито неподалеку Константиновки. В частности продолжается бой в районе Водяного.

На Времовском направлении с начала суток наши бойцы отражают атаку в районе Раздольного.

Наступление России

После начала наступления на Харьковскую область россияне растянули линию боевых действий в сторону Донецкой области. Как писала разведка Британии, нашим бойцам удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковского региона.

Между тем, как рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ДБР) Татьяна Сапьян, выясняется, была ли возможность избежать вражеского прорыва.