Наступление РФ в Харьковской области: ДБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов

Государственное бюро расследований (ГБР) изучает, можно ли было бы избежать прорыва российских оккупантов во время их наступления на Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

Как напомнила Сапьян, 10 мая враг сумел прорвать первый эшелон обороны, что позволило ему захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) и мирному населению.

Сейчас ГБР вместе с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины (СБУ), а также подразделениями "Харьков" и "Хортица" выясняют все обстоятельства. Все события восстанавливаются поминутно. В частности были открыты уголовные производства по предварительным квалификациям по:

самовольному оставлению поля боя;

халатному отношению к военной службе.

Уже после выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны избежать вражеского прорыва и кто должен нести за это ответственность.

По словам пресс-секретаря ГБР, вопрос возведения фортификаций также рассматривается.

"С одной стороны мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой - о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе почему не было надлежащих фортификационных сооружений", - добавила она.

Наступление на Харьковскую область

Как и упоминалось выше, враг начал наступление на регион еще в начале мая, впрочем, из-за отсутствия успеха россияне решили растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области.

Согласно данным разведки Британии, в настоящее время Силы обороны все же стабилизировали ситуацию на линию фронта в регионе.

В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже собирает еще одну группировку у границы.