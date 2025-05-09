Самые масштабные с начала вторжения. Британия объявила санкции против "теневого флота" РФ

На правительственном ресурсы отмечается, что Великобритания ясно дала понять, что безопасность Британии, которая лежит в основе правительственного Плана изменений, начинается в Украине.

"Обеспечение справедливого и прочного мира в Украине и борьба с вредным влиянием России по всему миру означают более безопасную Британию дома. Мы увеличиваем наши расходы на оборону, увеличивая их на 13,4 млрд фунтов стерлингов в годовом исчислении, чтобы ответить на эти вызовы", - говорится на сайте.

"Мы выступаем против Путина, против его затягивания и отступления от мира, против его теневого флота нефтяных танкеров. Мы полны решимости потопить его неудачные амбиции финансировать свою незаконную войну через них - вот почему мы сегодня ввели против них самый большой пакет санкций, охватывающий 110 целей", - добавил глава МИД Дэвид Лемми.

Британское правительство заявило, что с начала 2024 года танкеры перевезли российскую нефть на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов вопреки ограничениям, введенным в отношении Москвы после ее полномасштабного вторжения на Украину в 2022 году.

Как отмечает Politico, Россия попыталась обойти эти экономические условия, создав "теневой флот" танкеров, которые часто являются старыми судами с неизвестными владельцами и неизвестной страховкой.

Пакет мер нацелен на суда и катера, обвиняемые в нанесении ущерба критически важной подводной инфраструктуре. Танкеры, попавшие под санкции, не смогут заходить в британские порты и рискуют быть задержанными в водах Великобритании. Аналогичные ограничения были введены в отношении Кремля во время последнего заседания JEF в декабре 2024 года.