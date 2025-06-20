Масштабное усиление ПВО. На Восток передали технику на 143 млн гривен

Как отмечается, все оборудование в совокупности формирует целостную оборонительную систему, которая уже работает на боевых позициях, в частности на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях, которые находятся под постоянными атаками с воздуха.

Она включает разведку, РЭБ, защищенную связь, FPV-дроны, транспорт и подготовленные экипажи. Эти компоненты позволяют обнаруживать вражеские дроны, глушить их сигналы и уничтожать еще до того, как те успевают нанести удар.

"Враг массово использует разведдроны для корректировки огня. Чтобы их обнаружить и уничтожить, нужна слаженная работа: связь, мобильность, дроны. Мы получили все это в рамках проекта и теперь можем действовать быстрее и точнее. Наши экипажи уже сбивают Орланы, Supercam, Zala", - говорит Джин, военный Воздушного командования "Схід".

Какое оборудование передали "Повернись живым" и Новая почта

350 FPV-дронов - для уничтожения вражеских разведывательных аппаратов;

84 рюкзака связи - для быстрого и защищенного обмена информацией между подразделениями;

28 единиц транспорта - чтобы оперативно доставлять людей и технику на позиции;

25 носимых комплектов связи и управления - для координации работы всей системы;

16 комплексов РЭБ - для подавления сигналов вражеских дронов;

16 комплектов РЭР - для выявления и идентификации воздушных угроз.

Стоимость имущества - 143 552 057 грн.

Почему этот проект особенный

В "Новой почте" говорят - этот проект стал личным для всех, кто живет и работает в Украине.

"Каждый из нас - клиент "Новой почты", наши сотрудники, партнеры - живем в стране, которую ежедневно атакуют с воздуха. Мы не можем стоять в стороне, когда чувствуем эту угрозу на себе. Именно поэтому мы фокусируемся на усилении Воздушных Сил, чтобы защитить небо", - комментирует Елена Плахова, директор по управлению репутацией "Новой почты".