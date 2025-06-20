Масштабное усиление ПВО. На Восток передали технику на 143 млн гривен

Фонд "Повернись живим" вместе с Новой почтой передали оборудование военным частям Воздушного командования "Схід" на 143,5 млн гривен. Это самая большая выдача техники для усиления противовоздушной обороны, которая состоялась благодаря их партнерству.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компаний.
Как отмечается, все оборудование в совокупности формирует целостную оборонительную систему, которая уже работает на боевых позициях, в частности на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях, которые находятся под постоянными атаками с воздуха.
Она включает разведку, РЭБ, защищенную связь, FPV-дроны, транспорт и подготовленные экипажи. Эти компоненты позволяют обнаруживать вражеские дроны, глушить их сигналы и уничтожать еще до того, как те успевают нанести удар.
"Враг массово использует разведдроны для корректировки огня. Чтобы их обнаружить и уничтожить, нужна слаженная работа: связь, мобильность, дроны. Мы получили все это в рамках проекта и теперь можем действовать быстрее и точнее. Наши экипажи уже сбивают Орланы, Supercam, Zala", - говорит Джин, военный Воздушного командования "Схід".
Стоимость имущества - 143 552 057 грн.
В "Новой почте" говорят - этот проект стал личным для всех, кто живет и работает в Украине.
"Каждый из нас - клиент "Новой почты", наши сотрудники, партнеры - живем в стране, которую ежедневно атакуют с воздуха. Мы не можем стоять в стороне, когда чувствуем эту угрозу на себе. Именно поэтому мы фокусируемся на усилении Воздушных Сил, чтобы защитить небо", - комментирует Елена Плахова, директор по управлению репутацией "Новой почты".
Это уже вторая масштабная передача оборудования в рамках проекта "РЕБнемо так РЕБнемо". Всего для Воздушного командования "Схід" и "Юг" передано техники на 279,5 млн гривен. Кроме этого, 360 тысяч гривен направлено на подготовку экипажей, которые сегодня работают на позициях.
Напомним, что в течение семи месяцев украинцы донатили на усиление ПВО, а компания Новая почта удваивала каждый взнос в пределах целевой суммы. Всего собрали более 309 млн гривен.
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