Самая массированная атака. Что известно об ударе по Кропивницкому и какие последствия

Подробности атаки

Российская армия запустила по Украине дроны еще с вечера 19 марта. По данным Воздушных сил ВСУ, всего оккупанты выпустили по Украине 171 дрон. Силы ПВО уничтожили 75 дронов. Еще 63 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Первые взрывы прогремели в городе около 22:00. Жители сообщали в соцсетях о серии взрывов, а также о массированных пожарах в городе.



Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что это была самая массированная атака дронов на Кропивницкий с февраля 2022 года.

"К большому сожалению, пострадали жилые микрорайоны города Кропивницкого. За период большой войны самый массированный удар по городу. Около 21 дрона прилетели и их обломки, а кое-где и удары дронов пришлись на жилые кварталы, и частный сектор, и многоэтажки", - сказал Райкович.



Последствия атаки

По словам главы Кировоградской ОВА, на улице Мира в Кропивницком были массированно повреждены жилые дома. В результате атаки в домах выбиты окна и двери.

Фото: ОВА показала последствия атаки на Кропивницкий (t.me/kirovogradskaODA)

Как позже уточнила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за массированной атаки в Кропивницком повреждена гражданская инфраструктура - жилые дома в нескольких районах. Выбиты окна, разрушены балконы, повреждены конструкции.

Фото: в Кропивницком повреждена гражданская инфраструктура (t.me/dsns_telegram)

Сначала ГСЧС сообщила о восьми пострадавших, среди которых ребенок. Полиция по состоянию на 7:15 уточнила, что количество пострадавших возросло до 10, из которых четверо - дети.

На месте попаданий в Кропивницком продолжают работать все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. В городе развернули пункт несокрушимости, а ОГА провела заседание оперативного штаба.

Фото: в Кропивницком пострадали 10 человек (t.me/UA_National_Police)

Изменения движения поездов

"Укрзализныця" сообщила, что в результате обстрела Кировоградской области была повреждена инфраструктура. Из соображений безопасности "УЗ" изменила маршрут движения для ряда поездов:

№53 Днепр - Одесса;

№92/60 Одесса - Харьков/Краматорск;

№7 Харьков - Одесса;

№128 Львов - Запорожье;

№52 Одесса - Запорожье.

Из-за обходных маршрутов движение поездов должно было задержаться на три часа. До станций в Кировоградской области, которые поезда вынуждены были обойти, пассажиров довозили утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

Поезд №790/789 Кропивницкий - Киев отправился позже указанного в графике времени из-за обследования инфраструктуры. По состоянию на 2:30 "Укрзализныця" возобновила движение поездов через станцию в Кропивницком.