Наемник ЧВК "Вагнера" готовил диверсию РФ на Киев. СБУ рассказала детали плана

СБУ задержала наемника ЧВК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары РФ, которые должны были обесточить Киев", - говорится в сообщении.
Многоэтапная операция
Для задержания наемника ЧВК Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию.
"Его российская военная разведка (известная как ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий. Он получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре", - рассказали о задачах диверсанта в СБУ.
Про эти планы агрессора СБУ узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории Беларуси.
"В результате этого злоумышленник был задержан "на горячем": он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию", - отметили в ведомстве.
По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.
Что известно о "вагнеровце"?
Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ.
С 2014 по 2017 год иностранец находился в составе террористических группировок так называемых "ЛДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.
В начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую частную военную компанию "Вагнера", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки.
Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - диверсия и участие в террористической группе или террористической организации.
Как сообщалось, ранее контрразведка СБУ задержала российского агента, которого ФСБ отправила в Киев для подготовки диверсии. Он был переброшен в столицу еще до начала войны.
Также СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России. Они совершали резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.