Наемник ЧВК "Вагнера" готовил диверсию РФ на Киев. СБУ рассказала детали плана

"СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары РФ, которые должны были обесточить Киев", - говорится в сообщении.

Многоэтапная операция

Для задержания наемника ЧВК Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию.

"Его российская военная разведка (известная как ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий. Он получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре", - рассказали о задачах диверсанта в СБУ.

Про эти планы агрессора СБУ узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории Беларуси.

"В результате этого злоумышленник был задержан "на горячем": он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию", - отметили в ведомстве.

По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.

Что известно о "вагнеровце"?

Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ.

С 2014 по 2017 год иностранец находился в составе террористических группировок так называемых "ЛДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую частную военную компанию "Вагнера", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки.

Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - диверсия и участие в террористической группе или террористической организации.

Как сообщалось, ранее контрразведка СБУ задержала российского агента, которого ФСБ отправила в Киев для подготовки диверсии. Он был переброшен в столицу еще до начала войны.

Также СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России. Они совершали резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.