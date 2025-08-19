Найм в IT: какие вакансии в топе, а кому найти работу становится сложнее

В новом эпизоде подкаста "Закрыл раунд", который вышел при поддержке Favbet Tech, ведущие Антон Полесков и Илья Кабачинский пообщались с аналитиком данных Djinni.co Еленой Руденко.

Говорили о том, какие вакансии сейчас в топе, кому найти работу очень тяжело, а какие роли невозможно закрыть месяцами. Также в эпизоде обсудили зарплатные тренды, феномен "двух работ", возвращение в офисы и нюансы найма украинцев в Европе.

Кому сейчас легче найти работу в IT

На рынке труда в IT-cфере произошли заметные изменения. Участники подкаста отмечают, что ситуация выглядит парадоксально, ведь специалистов будто бы хватает, но нужных людей - не найти.

Senior-специалисты меньше склонны менять работу, ценя стабильность, особенно если их зарплата соответствует компенсации времен бума 2020-2021 годов.

При этом бизнес демонстрирует высокий спрос на специалистов, которые могут помочь увеличить продажи. Запросы на сейлзов и маркетологов выросли до 20% всех вакансий. Также очень высокий спрос на специалистов по искусственному интеллекту.

Для тех, кто только планирует войти в индустрию, одним из самых быстрых путей является поддержка.

По словам Елены Руденко, здесь ключевыми являются коммуникационные навыки и базовый английский, которые позволяют в дальнейшем легко строить карьеру.

Фото: ведущие подкаста Антон Полесков и Илья Кабачинский (пресс-служба)

Сложности и новые возможности

В противовес растущему спросу на отдельные вакансии наблюдается и ряд проблем.

Senior-специалисты чаще всего покидают свои должности из-за конфликтов с менеджментом.

Те же компании готовы тратить значительные ресурсы, чтобы получить специалиста с нужной квалификацией. Нанимают и аутсорс, и продуктовые бизнесы, но первые делают это гораздо меньшими объемами, чем несколько лет назад.

Также интересно, что на рынке труда кандидаты наоборот снижают зарплатные ожидания, если долго не находят подходящую работу.

Джуниорам найти работу становится все труднее. Отзывов на вакансии для новичков становится меньше, и многие оставляют поиск работы, разочаровавшись после продолжительных неудачных попыток.

В то же время, рынок постепенно оживает. Появляются новые вакансии в таких областях, как Defence Tech, R&D и других, не относящихся к классическому tech-бизнесу. Эти направления создают новые возможности для специалистов.