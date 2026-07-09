Самый кровавый месяц за всю войну. В ООН обеспокоены гибелью украинцев в июне

Июнь прервал майский антирекорд

Замгенсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло на заседании Совбеза заявила, что май 2026 года уже был самым кровавым месяцем для украинских гражданских с начала российского вторжения. Июньские предварительные данные оказались еще хуже.

"OHCHR сообщило, что количество жертв среди гражданского населения в Украине в мае было выше, чем в любом другом месяце с начала конфликта. Предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще более высоком показателе: по меньшей мере 265 человек погибли и 1816 получили ранения. Эта тревожная тенденция продолжается и в июле", - сказала она.

По ее словам, атаки 2, 6 и 8 июля демонстрируют "четкий шаблон" - удары целят по городским центрам с большим количеством гражданских и разрушают жилые дома.

Общие потери за годы войны

В целом, по подтвержденным данным ООН, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 16 402 гражданских лица, среди них 802 ребенка. Ранения получили 48 428 мирных жителей, в том числе 2 948 детей.

"Эти цифры учитывают только подтвержденные случаи жертв. Реальные цифры, вероятно, гораздо выше", - отметила ДиКарло.

"Акты отчаяния провальной войны"

Постоянная представительница Латвии при ООН Санита Павлюта-Десланде привела еще более свежие данные: только за первые семь дней июля российские удары унесли жизни 93 украинских гражданских, еще более 500 получили ранения.

Дипломатка провела четкую границу между действиями сторон войны: Украина законно бьет по военным объектам России, тогда как РФ целит жилые дома и спальные районы украинских городов.

"Это акты отчаяния, символ провальной войны, которая никуда не ведет. В последние месяцы Украина провела эффективную кампанию ударов по военным объектам России, составам, узлам военной логистики и энергетической инфраструктуре. Делая это, Украина реализует свое законное право на самозащиту от агрессии в соответствии со статьей 51". дома, спальные районы и объекты культуры", - заявила она.

Павлюта-Десланде подчеркнула, что Украина срочно нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты гражданского населения.

Призыв к прекращению огня

ДиКарло со своей стороны призвала к немедленному и безусловному прекращению огня, подчеркнув, что "не существует военного решения, которое могло бы обеспечить продолжительный мир" в Украине.

"Немедленное, полное и безусловное прекращение огня больше не может откладываться. Оно должно привести к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - сказала она.