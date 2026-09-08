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МИД о победах ультраправых в Европе: готовы к любым сценариям

18:20 08.09.2026 Вт
3 мин
Украина готовится работать с любой властью в странах Европы
aimg Мария Науменко aimg Роман Кот
МИД о победах ультраправых в Европе: готовы к любым сценариям Фото: представитель МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
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На фоне успехов ультраправых политических сил в Европе Украина готова работать с любой властью, которую изберут граждане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

По его словам, ближайший период будет насыщен выборами. В следующем году, по оценке Тихого, в различных избирательных процессах примут участие более половины граждан Европейского Союза, а выборы состоятся в девяти европейских странах.

В МИДе считают важным, чтобы Украина не превратилась в тему, которая провоцирует разногласия или политическую поляризацию внутри европейских государств.

"По нашему мнению, тема поддержки Украины, она на самом деле консолидирующая. И это не та тема, которая должна политизироваться в целом", - отметил Тихий.

Он подчеркнул, что поддержка Украины отвечает интересам Европейского Союза и Европы в целом. По словам пресс-секретаря МИД, украинские военные сдерживают российское продвижение, а помощь Киеву является вкладом в безопасность европейских государств.

"Поэтому каждый акт поддержки – это инвестиция, по сути, в безопасность, мир и покой самих европейских государств", – сказал Тихий.

Украина готова работать с любой властью

Отдельно представитель МИД подчеркнул, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние политические процессы других стран. Украина будет работать с теми политическими силами и представителями власти, которых изберут граждане.

"Мы будем работать с тем, кого выбирает народ той или иной страны. Это наш общий подход", – пояснил Тихий.

По его словам, украинская дипломатия готова к разным сценариям вне зависимости от результатов предстоящих выборов в европейских государствах.

В то же время Тихий обратил внимание на ситуацию в Германии. Он подчеркнул, что недавние выборы, о которых идет речь, были региональными. Земли Германии не определяют внешнюю политику страны – этим занимается федеральное правительство в Берлине.

Поэтому, по его мнению, не следует переносить заявления представителей партий на региональном уровне на внешнеполитический курс всей Германии.

В МИД ответили на призывы к переговорам с РФ

Тихий также прокомментировал заявления представителей ультраправых сил о необходимости отказа от поддержки Украины и перейти к мирным переговорам.

По его словам, такие призывы следует адресовать не Киеву, а Москве.

"Этот призыв следует ему направить в Москву, потому что Украина готова к переговорам", - заявил спикер МИД.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Тихого, Украина готова к такой встрече в любое удобное время и на любой нейтральной площадке.

При этом нейтральной площадкой Киев не считает территорию России и Беларуси. Также, по словам пресс-секретаря МИД, переговоры могут проходить при посредничестве президента США Дональда Трампа.

"Поэтому не нам адресовать нужно эти призывы, а тем, кто не хочет прекращать войну – это Москва", – подытожил Тихий.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что победа ультраправой "Альтернативы для Германии" в Саксонии-Ангальт будет иметь последствия не только для Германии, но и для международной ситуации.

В частности, он предупредил о возможных рисках для дальнейшей поддержки Украины.

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