ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чемпион Италии сменил тренера после поражения с шедевром украинца

Неаполь, Вторник 14 ноября 2023 17:47
UA EN RU
Чемпион Италии сменил тренера после поражения с шедевром украинца Фото: Вальтер Мадзарри вернулся в "Наполи" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский специалист Вальтер Мадзарри стал новым наставником "Наполи" вместо француза Руди Гарсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

62-летний тренер возглавил "партенопейцев" в начале международной паузы. Дебют нового алленаторе в должности состоится 25 ноября, когда неаполитанцы будут гостить в Бергамо.

Мадзарри во второй раз возглавил "Наполи". Он работал с командой в 2009-2013 гг. Самым высоким достижением специалиста во главе "партенопейцев" стало второе место в сезоне 2012/13. Без работы тренер оставался с мая прошлого года, когда покинул "Кальяри".

Руководство "Наполи" решилось попрощаться с Гарсией всего после 12-ти туров Серии А. Последней каплей для менеджмента неаполитанцев стало домашнее поражение от аутсайдера "Эмполи". Единственный мяч в поединке провел украинец Виктор Коваленко.

Кто такой Вальтер Мадзарри

Уроженец городка Сан-Винченцо в Тоскане, воспитанник академии "Фиорентины". На взрослом уровне дебютировал в 1981 году в составе "Пескары" (Серия B).

Мадзарри-футболист также защищал цвета "Кальяри", "Реджаны", "Эмполи", "Личаты", "Модены", "Нолы", "Виареджо", "Ачиреале", "Торреса". Карьеру тренера начал с роли ассистента Ренцо Уливьери в "Наполи" в 1998 году. Первый самостоятельный опыт приобрел в Серии C с "Ачиреале" в сезоне 2001/02.

Позже он тренировал "Пистоезе", "Ливорно", "Реджину", "Сампдорию", миланский "Интер", английский "Уотфорд" и "Торино". Наибольших успехов добился с "Наполи", завоевав Кубок Италии 2011/12. Адепт игровой формации 3-5-2.

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наполи Чемпионат Италии
NEWS
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом