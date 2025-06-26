Лучший завтрак, который полезен для сердца и снижает холестерин

Почему полезно есть киноа на завтрак

Любимый завтрак, который диетологи рекомендуют людям с высоким уровнем холестерина - это киноа, ведь это цельное зерно, которое можно приготовить за 15 минут.

Киноа достаточно универсальное, поскольку его можно использовать для приготовления пикантного завтрака с яйцами, беконом или более сладкого блюда, например, с корицей.

В общем, это зерно известно как полноценный белок, поскольку оно содержит все девять незаменимых аминокислот, а также богато сложными углеводами, такими как клетчатка, которая необходима для контроля уровня холестерина.

Рецепт боула с киноа, яблоками и корицей

Ингредиенты (на 2 порции):

киноа - 1/2 стакана (сухая)

вода или растительное молоко - 1 стакан

яблоки - 1-2 шт.

мед или кленовый сироп - 1-2 ч.л

корица - 1/2 ч.л

грецкие орехи или миндаль - горсть (по желанию)

изюм или клюква - 1-2 ст.л

семена чиа или льна - 1 ч.л

щепотка соли

Промойте киноа и отварите в воде или молоке со щепоткой соли до готовности (примерно 15 минут). Оставьте на несколько минут под крышкой, чтобы набухло.

Нарежьте яблоки кубиками или ломтиками. Можно тушить на сухой сковороде с каплей воды, корицей и медом 3-5 минут - или добавить сырыми.

В миске соедините горячую киноа, яблоки, корицу, изюм, орехи и другие добавки. Полейте медом или сиропом. Подавайте теплым или охлажденным, можно добавить ложку йогурта или растительного йогурта сверху.

Рецепт боула с киноа и корицей (фото:eatingwell.com)

Польза блюда для организма

Обогащен растительным белком

Белок является обязательным компонентом любого здорового приема пищи, особенно на завтрак. Этот рецепт предлагает 12 г белка на порцию из киноа, миндального масла и нарезанного миндаля.

Замена источников животного белка на белки из орехов, цельного зерна, семян и бобовых по крайней мере раз в неделю может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и преждевременную смерть.

Много клетчатки

Пищевые волокна полезны для всех, поскольку они помогают снизить уровень холестерина ЛПНП. Мужчинам следует потреблять от 31 до 34 г клетчатки ежедневно, а женщинам - от 25 до 28 г.

Полезные для сердца жиры

Известно, что насыщенные жиры повышают риск высокого уровня холестерина. Рецепт завтрака из киноа содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры из миндаля.

Мононенасыщенные жиры полезны для здоровья, поскольку они снижают уровень холестерина, что помогает предотвратить риск инсульта и сердечных заболеваний.