Лучший в прозрачности и е-сервисах: Киев стал лидером нового рейтинга городов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования TI Ukraine.

В каких областях Киев стал лидером

Как отметили в Transparency International, столица продемонстрировала самые высокие из всех участников результаты в сферах электронных сервисов и открытых данных.

Также эксперты положительно оценили работу Киева в сфере антикоррупционной политики и публичных финансов.

В киевской мэрии рассказали, что город также получил рекомендации по направлениям, требующим дальнейшего усовершенствования.

Киев прорабатывает их и продолжает работу над развитием открытых данных, электронных сервисов, прозрачности управленческих процессов и доступности информации для жителей.

Киев в Евроиндексе городов (инфографика TI Ukraine)

Что известно об исследовании "Европейский индекс городов"

Отметим, программа "Прозрачные города" TI Ukraine осенью прошлого года запустила исследование "Европейский индекс городов".

Его целью стала оценка уровня готовности городских советов Украины к требованиям евроинтеграции в сфере прозрачного демократического управления через анализ практик доступа к информации, подотчетности и общественному участию.