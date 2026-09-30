Лучший в прозрачности и е-сервисах: Киев стал лидером нового рейтинга городов
Киев занял первое место по результатам пилотного исследования "Европейский индекс городов 2025", которое провела программа "Прозрачные города" Transparency International Ukraine.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования TI Ukraine.
В каких областях Киев стал лидером
Как отметили в Transparency International, столица продемонстрировала самые высокие из всех участников результаты в сферах электронных сервисов и открытых данных.
Также эксперты положительно оценили работу Киева в сфере антикоррупционной политики и публичных финансов.
В киевской мэрии рассказали, что город также получил рекомендации по направлениям, требующим дальнейшего усовершенствования.
Киев прорабатывает их и продолжает работу над развитием открытых данных, электронных сервисов, прозрачности управленческих процессов и доступности информации для жителей.
Что известно об исследовании "Европейский индекс городов"
Отметим, программа "Прозрачные города" TI Ukraine осенью прошлого года запустила исследование "Европейский индекс городов".
Его целью стала оценка уровня готовности городских советов Украины к требованиям евроинтеграции в сфере прозрачного демократического управления через анализ практик доступа к информации, подотчетности и общественному участию.
Напомним, в весеннем опросе соцгруппы "Рейтинг" большинство киевлян назвали столицу комфортным городом для жизни. Этот показатель был даже выше, чем до полномасштабного вторжения.