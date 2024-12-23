ВСУ уничтожили склад дронов РФ, в Курахово продолжаются бои в городской застройке, - Генштаб

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 234 боевых столкновения. Было поражено четыре других важных объекта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 15 авиаударов, сбросив 29 КАБов. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2053 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах Щербиновки, Торецка, Катериновки, Константиновки, Новодмитровки, Андреевки, Дачного.

Потери россиян

За минувшие сутки наши ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава, одну станцию РЭБ, склад боеприпасов, склад дронов, кроме того, поражены четыре других важных объекта агрессора.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1990 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 15 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 55 дронов оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 67 автомобилей и две единицы специальной техники врага.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах Гоптовки, Глубокогт, Высокой Яруги, Бугруватки, Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Отражены штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Северском направлении 12 боестолкновений состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюковки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 атак агрессора вблизи населенных пунктов, таких как Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка.

Бронетехнику для попыток прорыва нашей обороны враг использовал неподалеку Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленевки. Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки.

В Курахово продолжаются бои в городской застройке.

На Времовском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Багатир. При отражении штурмов наши воины, в частности, уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ - повреждены.

На Ореховском направлениях враг один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 27 вражеских атак на направлении. Противник совершил 440 обстрелов.

Напомним, по данным украинской разведки, на территории Российской Федерации был уничтожен склад, на котором хранились детали к дронам типа Shahed-136. Сумма убытков россиянам - около 16 миллионов дронов.