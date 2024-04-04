Самый холодный день. Синоптик рассказала о погоде на сегодня
Сегодня, 4 апреля, будет самым холодным днем. При этом температура воздуха будет неоднородной - где-то ожидается не более +11 градусов, а где-то - все +20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6...+11 градусов", – рассказала она.
В то же время, по словам синоптика, температура воздуха в центральной части Украины будет "пестрой".
"В Винницкой и Полтавской области ожидается +8....+12 градусов. На Черкасщине и в Кропивницком с районами +12....+17 градусов, на Днепропетровщине до +19 градусов", - добавила Диденко.
На востоке, по ее данным, теплее всего будет в Луганской области - до +20, Харьковская область - +10…+14, Донецкая область - +18 градусов. В южной части ожидается +15…+20 градусов.
Осадки в Украине
Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке Украины - дождь, местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков.
"Ветер будет умеренным, штормовые порывы будут стихать, разве что на северо-востоке до 15-20 м/с, пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию", - констатировала синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве ожидается холодный день, не выше +8...+10 градусов, утром местами пройдет дождь, днем без существенных осадков. В дальнейшем температура воздуха будет увеличиваться.
Погода в апреле 2024 в Украине
В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.
В частности, средняя месячная температура в апреле 2024 года прогнозируется +8...+13 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы.
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