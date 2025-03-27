Самый громкий арест за последние годы: в чем обвиняют российского миллиардера

Он предстал перед судом в стеклянной клетке Мещанского суда Москвы, закованный в наручники и держащий в руках книгу Дэвида Иглмена "Мозг" и бутылку воды.

Судебные документы показали, что Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и ему может грозить до 10 лет тюрьмы в случае признания его виновным. Мошкович не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Шок российских бизнесменов

Состояние основателя компании "Русагро" оценивается Forbes в 2,7 млрд долларов.

Арест Мошковича, который начинал с продажи компьютеров в хаосе постсоветской России, а затем создал один из самых мощных сельскохозяйственных холдингов в стране, вызвал шок среди российской деловой элиты.

Это самый громкий арест российского бизнесмена с момента ареста основателя судоходной и логистической группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в 2018 году и домашнего ареста акционера АФК "Система" Владимира Евтушенкова в 2014 году.

По данным Московской фондовой биржи, рыночная капитализация "Русагро", ведущего российского производителя сахара, свинины, масла и жиров, за два дня упала на треть на фоне этой новости.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и антикоррупционной полиции провели обыски в офисах компаний в Москве и других городах, а также в домах топ-менеджеров и изъяли файлы, телефоны и серверы.

Причины ареста пока неясны, хотя ведущие российские СМИ отмечают, что он был вовлечен в длительный юридический конфликт с основателями крупного поставщика растительных масел и жиров, активы которого в 2018 году выкупила компания "Русагро".

Евросоюз ввел санкции против Мошковича в 2022 году после того, как он посетил встречу бизнесменов с президентом Владимиром Путиным в день вторжения России в Украину. ЕС заявил, что у него были российский и кипрский паспорта.

После введения санкций Мошкович ушел с поста председателя "Русагро" в 2022 году и сократил свою долю ниже 50%. "Русагро", не находящаяся под западными санкциями, является единственной крупной российской сельскохозяйственной компанией, акции которой котируются на бирже.

"Русагро" сменила место регистрации с Кипра на Россию после решения российского суда по делу, возбужденному Министерством сельского хозяйства против кипрской материнской компании "Русагро".