Худшая колбаса в магазинах, которую позиционируют как полезную

Колбаса - это очень популярный в Украине продукт, который покупают многие люди. Но очень часто в таком продукте скрывается опасность для организма.
Какую колбасу в магазинах позиционируют как полезную, а она таковой не является - читайте в материале РБК-Украина.
В супермаркетах все чаще можно увидеть колбасу с маркировкой "фитнес", "диетическая", "для здорового питания". Но, как предупреждают эксперты по питанию, за этими яркими обещаниями часто скрывается продукт, который не имеет ничего общего с пользой.
Худшая из них - это так называемая "вареная индюшачья колбаса" или "колбаса из курицы" с пометками "без жира" или "с низким содержанием калорий". Именно ее чаще всего покупают те, кто стремится похудеть или питаться правильно.
Впрочем, за привлекательным названием скрывается продукт, который часто состоит преимущественно из механически обработанного мяса (МОМ), крахмала, соевого белка, усилителей вкуса (глутамат натрия), красителей и консервантов.
Такие колбасы имеют минимальную пищевую ценность, а количество настоящего мяса в них - критически мало.
По словам диетологов, продукты с надписями "диетическая колбаса" или "для фитнес" создают иллюзию безопасности. Но если внимательно изучить состав, становится понятно - во многих случаях это фактически переработанные остатки мясного производства с добавлением дешевых заменителей белка.
Кроме того, такие колбасы могут содержать большое количество соли - до 2,5 граммов на 100 граммов продукта, что превышает дневную норму для людей с гипертонией.
Особенно опасно употреблять такую колбасу ежедневно, как замену мясу в бутербродах или салатах. Накопление химических добавок в организме может вызвать нарушение обмена веществ, проблемы с желудочно-кишечным трактом и ухудшение самочувствия.
Если уж покупаете колбасу, выбирайте варианты с коротким составом, без Е-добавок и консервантов, или же готовьте домашнюю альтернативу из проверенных ингредиентов. Внимательно читайте этикетку продуктов, обычно там указывается - процентный состав мяса, консерванты, усилители вкуса.
Не все, что рекламируется как "здоровый выбор", таковым является на самом деле.
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При создании материала были использованы источники: Harvard School of Public Health, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, FDA.