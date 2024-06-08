Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений.

Силы обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава противника, один пункт управления, боеприпасы и станцию радио-электронной борьбы.

На Харьковском направлении произошли две безуспешные атаки врага в районе Волчанска. Силы обороны продолжают проводить мероприятия по усилению оборонных позиций и рубежей.

Предыдущие потери агрессора за минувшие сутки на этом направлении составили 101 оккупант погибшими и ранеными. Уничтожены пять артиллерийских систем, 41 БпЛА, семь автомобилей и пусковая установка для БпЛА. Кроме того, поражен 31 блиндаж и место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. Идет бой в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении количество боеприкосновений увеличилось до девяти. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Тернов, Новосадового, Торского и Серебрянского Леса. Все атаки отражены украинскими защитниками. Потери позиций не допущены.

В течение дня на Северском направлении враг совершил два безуспешных штурмовых действия в районе Белогоровки. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать украинских защитников в районах Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Все попытки были отражены.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Предварительно потери агрессора на этом направлении составили почти 200 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевых бронированных машины, три автомобиля и единица специальной техники.

На Кураховском направлении в настоящее время количество боевых столкновений увеличилось до 16. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Карловка, Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка. 13 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районах Красногоровки и Прасковьевки. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага.

На Времивском направлении враг пытался завязать бои у Урожайного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении российский агрессор четырежды атаковал наши подразделения вблизи населенных пунктов Копани и Малая Токмачка. Удачи не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.