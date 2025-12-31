Самое горячее направление - Покровское: Генштаб показал карты боев за сутки

По данным Генштаба, вчера противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам:

Великомихайловка Днепропетровской области;

Железнодорожное, Бойково, Рождественка, Воздвижовка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб, совершил 68 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и в сторону Избицкого и Лимана.



На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шийковка.



На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.



На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районе Дроновки и в направлении Платоновки.



На Краматорском наступательных действий противника не зафиксировано.



На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровно, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.



На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сечневое, Вишневое, Приволье, Злагода, Рыбное и в направлениях Доброполье, Александрограда и Даниловки.



На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 24 попытки врага продвинуться в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе Белогорье и в сторону Варваровки.



На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один склад и один пункт управления БпЛА.