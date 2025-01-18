Горячее всего в районе Покровска: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

"Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.01.2025 относительно российского вторжения. В общем, с начала этих суток произошло 176 боевых столкновений", - заявили в Генштабе.

По их данным, российские террористы нанесли четыре ракетных и 22 авиационных удара, используя шесть ракет и сбросив 30 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, врагом задействовал 817 дронов-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть боевых столкновений завершены, одна вражеская атака продолжается до сих пор. Агрессор атаковал Глушковку КАБами.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес удары КАБами по Шийковке и Боровской Андреевке.

Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Ступочек, предтечиного и Часового Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами. На Марково противник сбросил два КАБа.

На Торецком направлении враг совершил 19 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Крымского и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. Оккупанты сбросили КАБ на Петровку.

Покровское направление: с начала этих суток противник 84 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Четырнадцать боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По имеющимся в настоящее время данным, потери врага, на данном направлении, за сегодня составили 335 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три автомобиля, антенну БпЛА, кроме того, существенно повреждены еще два автомобиля противника.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Отрадное, Константинополь, Новоселка, Разлив, Веселое и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины был остановлен один штурм противника.

На Курском направлении украинские защитники отбили 12 вражеских атак, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 409 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

В то же время, сегодня Генеральный штаб ВСУ отметил эффективную работу подразделений, которые наносят значительные потери врагу в живой силе и технике. Особая благодарность выражена:

31-й отдельной механизированной бригаде,

124-й отдельной бригаде территориальной обороны,

68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша,

12-й бригаде специального назначения "Азов",

100-й отдельной механизированной бригаде,

28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

В штабе подчеркнули, что военные эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.