Горячее всего в районе Марьинки и Авдеевки. Какая ситуация на Таврическом направлении

На Авдеевском и Мариинском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Его цель не изменилась - продолжаются штурмы с задачей завладеть Марьинкой и создать условия для захвата Авдеевки. Армия РФ нанесла авиаудары по окрестностям этих городов, включая Красногоровку.

Успехи ВСУ

Силы обороны постепенно продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Однако враг пытается вернуть утраченные позиции и сосредотачивает свои усилия на удержании опорных ротных пунктов. А также производит контратаки штурмовыми группами, имея поддержку танков и бронегрупп.

ВСУ удерживают рубежи и дают достойный отпор российским оккупационным войскам.

Штурмы врага

За прошедшие сутки россияне 25 раз атаковали позиции наших бойцов. Кроме того, оккупанты совершили 615 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

В общей сложности противник совершил 11 авиаударов и 8 раз атаковал с неба, применяя дроны-камикадзе типа "Квадро".

Также оккупанты провели неудачные наступления в сторону села Ровнополь.

Потери врага

За сутки потери врага составили: убитыми 74 оккупантов, ранеными - 131.

Кроме того, уничтожены 22 единицы вооружения и техники. Также украинские бойцы приземлили российский БПЛА "Орлан-10".

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают продвигаться по трем направлениям фронта - Мелитопольскому, Бердянскому и Бахмутскому. У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 236 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.