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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 134 боевых столкновения. На Покровском и Кураховском направлениях было горячее всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес по украинским позициям и населенным пунктам два ракетных удара и 82 авиаудара, использовав 136 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, агрессор совершил более четырех тысяч артиллерийских обстрелов, 154 из которых - из реактивных систем залпового огня.

Российские войска атаковали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Несмотря на вражеские удары, украинские Силы обороны продолжают успешно отражать атаки врага. Авиация, ракетные войска и артиллерия Украины нанесли девять ударов по районам сосредоточения российских войск и поразили два моста.

Самые ожесточенные бои шли на Купянском, Лиманском, Торецком и Кураховском направлениях, где украинские защитники отбили десятки штурмовых и наступательных действий врага.

На Покровском направлении агрессор пытался прорвать оборону, осуществив 46 атак, однако все они были успешно отбиты.

На севере страны российские войска продолжают применять артиллерию и авиацию против приграничных районов Сумской и Черниговской областей. В то же время украинские Силы обороны продолжают операции в Курской области, в частности фиксируется 41 авиаудар по этому региону.

Потери россиян

Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять российской агрессии. За сутки было уничтожено 1350 оккупантов, а также 34 артиллерийские системы, 71 беспилотник и 8 танков врага.

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