Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

В то же время зафиксировано 5 715 обстрелов, из которых 131 - из реактивных систем залпового огня, а также атаки 3 677 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Белогорье и Григорьевка в Запорожской области, а также Львов на Херсонщине.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника.

Какова ситуация на направлениях фронта

Северо-Слобожанское и Курское направления. Враг нанес семь авиаударов (11 управляемых бомб), совершил 381 обстрел, в том числе 12 - из РСЗО. ВСУ отбили 22 штурмовых действия.

Южно-Слобожанское направление. Пять атак - в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

Купянское направление. Четыре попытки штурмов. Бои шли в направлении Песчаного, Купянска и Голубовки.

Лиманское направление. Противник совершил 24 атаки. Пытался прорвать оборону возле населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Серебрянка, Шандриголово, Ямполь.

Северское направление. Семь атак - вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки. Все - отбиты.

Краматорское направление. Зафиксировано четыре боестолкновения - в направлении Белой Горы и возле Новомаркового.

Торецкое направление. Девять атак врага в районах Торецка и Александро-Калинового.

Покровское направление. Самое горячее направление - 63 штурма. Бои шли возле Попового Яра, Полтавки, Владимировки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Лисовки, Покровска, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новоподгороднего, Муравки, Миролюбовки, Орехового, Дачного, Никаноровки и Новоукраинки.

Новопавловское направление. 10 атак в районах Александрограда, Зеленого Гая, Свободного Поля, Новохатского, Малиевки, Темировки и Зеленого Поля.

Гуляйпольское направление. Наступательных действий противник не проводил.

Ореховское направление. ВСУ отбили две атаки в районе Плавней.

Приднепровское направление. Зафиксировано шесть попыток врага продвинуться вперед.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.