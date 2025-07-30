Горячее всего на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боев

За сутки противник совершил более 5 700 обстрелов и сбросил 109 авиабомб. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В то же время зафиксировано 5 715 обстрелов, из которых 131 - из реактивных систем залпового огня, а также атаки 3 677 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Белогорье и Григорьевка в Запорожской области, а также Львов на Херсонщине.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника.
Северо-Слобожанское и Курское направления. Враг нанес семь авиаударов (11 управляемых бомб), совершил 381 обстрел, в том числе 12 - из РСЗО. ВСУ отбили 22 штурмовых действия.
Южно-Слобожанское направление. Пять атак - в районе Волчанска и в направлении Колодезного.
Купянское направление. Четыре попытки штурмов. Бои шли в направлении Песчаного, Купянска и Голубовки.
Лиманское направление. Противник совершил 24 атаки. Пытался прорвать оборону возле населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Серебрянка, Шандриголово, Ямполь.
Северское направление. Семь атак - вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки. Все - отбиты.
Краматорское направление. Зафиксировано четыре боестолкновения - в направлении Белой Горы и возле Новомаркового.
Торецкое направление. Девять атак врага в районах Торецка и Александро-Калинового.
Покровское направление. Самое горячее направление - 63 штурма. Бои шли возле Попового Яра, Полтавки, Владимировки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Лисовки, Покровска, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новоподгороднего, Муравки, Миролюбовки, Орехового, Дачного, Никаноровки и Новоукраинки.
Новопавловское направление. 10 атак в районах Александрограда, Зеленого Гая, Свободного Поля, Новохатского, Малиевки, Темировки и Зеленого Поля.
Гуляйпольское направление. Наступательных действий противник не проводил.
Ореховское направление. ВСУ отбили две атаки в районе Плавней.
Приднепровское направление. Зафиксировано шесть попыток врага продвинуться вперед.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 67 единиц автомобильной техники оккупантов.
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