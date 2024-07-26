Самая горячая ситуация на Покровском направлении, - Генштаб

За сутки, 25 июля, на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
"На Покровском направлении ВСУ отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланное, Яснобродовка, Прогресс и Калиново", - говорится в сообщении.
При поддержке авиации, как говорят в Генштабе, россияне пытались вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей.
"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоселовки Первой и Воздвиженки", - добавили военные.
На Харьковском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Железного.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 19 атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.
На Времевском направлении российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.
На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении все атаки россиян также не увенчались успехом во время штурма оборонительных рубежей на левобережье Днепра.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
За прошедшие сутки, 25 июля, потери РФ составили 950 военных. Также ВСУ обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники окупантов.
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