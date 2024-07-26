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Самая горячая ситуация на Покровском направлении, - Генштаб

Фото: какая ситуация на фронте в Украине на 26 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 25 июля, на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.

"На Покровском направлении ВСУ отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланное, Яснобродовка, Прогресс и Калиново", - говорится в сообщении.

При поддержке авиации, как говорят в Генштабе, россияне пытались вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоселовки Первой и Воздвиженки", - добавили военные.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Железного.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 19 атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времевском направлении российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении все атаки россиян также не увенчались успехом во время штурма оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки, 25 июля, потери РФ составили 950 военных. Также ВСУ обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники окупантов.

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