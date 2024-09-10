Самый дорогой овощ. Почему в Украине "космические" цены на чеснок

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Почему стоимость чеснока бьет рекорды

Благодаря пикантному вкусу и аромату чеснок широко используют в приготовлении многих блюд, однако данный ингредиент обойдется дороже 100 грн.

Такая цена, если сравнивать с другими украинскими овощами, является рекордно высокой, но этому объяснение.

Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала РБК-Украина, что на стоимость чеснока влияет несколько факторов.

Во-первых, это сложность выращивания. Чеснок – трудоемкая культура, требующая много ручного труда, что повышает затраты на производство.

Ограниченность площадей выращивания является еще одной причиной, почему чеснок стоит дороже других овощей.

"Чеснок занимает меньшую долю площади посевов по сравнению с другими овощами. Поэтому внутреннее предложение меньше, что стимулирует более высокие цены", – говорит эксперт.

К тому же часть чеснока на украинский рынок импортируют, и из-за возникших во время войны логистических трудностей стоимость импорта возросла.

Фото: чеснок имеет спрос у потребителей независимо от цен (freepik.com)

Татьяна Попович также отмечает, что чеснок – довольно популярный продукт, особенно в кулинарии, что обеспечивает постоянный спрос на него, вне зависимости от высоких цен.

Какой урожай в этом году

Погодные условия в этом сезоне негативно повлияли на урожайность многих украинских овощей и фруктов, и чеснок не стал исключением. Качество овощной культуры снизилось, как и объемы урожая.

"Урожай чеснока в 2024 году нестабильный из-за неблагоприятных погодных условий, в частности жаркого лета, которое негативно повлияло на качество и количество продукции. Это привело к еще большему ограничению предложения на рынке", – пояснила представительница рынка "Шувар".

От 110 до 250 грн. Ситуация с ценами в магазинах

Средняя цена чеснока на оптовом рынке "Шувар" составляет 110 грн/кг. Следует заметить, что это на 13,6% меньше, чем в прошлом году (125 грн/кг в 2023-м).

При этом розничные цены в магазинах более высокие. В сети АТБ импортный чеснок из Китая на 9 сентября 2024 стоил 139,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах "Сильпо" цена овоща от украинских производителей составляет от 174 грн/кг до 249 грн/кг (молодой).

В сети магазинов VARUS украинский чеснок продают по стоимости 167,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Покупателям NOVUS предлагают овощ по цене 134,9 грн/кг (Украина), а фасованный чеснок из Китая стоит 29,99 грн за 3 шт. (120 г). В Metro цена за килограмм весового чеснока составляет 181,9 грн.

При подготовке материала использовались: комментарий руководителя отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" (Львов) Татьяны Попович, данные о ценах с сайтов сетей супермаркетов.