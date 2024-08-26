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Сколько стоит "борщевой набор" в Украине и Польше: сравнение цен

Польша, Варшава, Понедельник 26 августа 2024 19:40
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Сколько стоит "борщевой набор" в Украине и Польше: сравнение цен Фото: Овощи на борщ (иллюстративный freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В разных городах Польши третий год проводится Фестиваль борща, на котором собирают средства для ВСУ. Попробовать украинское блюдо и пообщаться с соотечественниками приходят тысячи людей.

Как отличается стоимость продуктов на борщ в Польше и Украине, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные компании Gremi Personal.

Как отличаются цены на продукты в Украине и Польше

В аналитическом центре Gremi Personal по случаю фестиваля проверили стоимость основных продуктов, которые украинцы используют для приготовления борща. "Индекс борща" является своеобразным показателем покупательной способности людей и общего уровня цен на основные продукты.

В 2024 году стоимость "борщевого набора" в Украине и Польше существенно отличается. Это связано с различными экономическими условиями в обеих странах.

В августе 2024 года стоимость продуктов для приготовления борща в Украине составляет 169,7 грн. В этот индекс включены следующие ингредиенты: свинина (300 г), свекла (300 г), картофель (300 г), капуста (300 г), морковь (200 г), лук (200 г), чеснок (50 г), томатная паста (70 г), сметана (200 г), зелень (40 г), приправа.

Аналогичный набор продуктов для приготовления борща в Польше обойдется почти вдвое дороже – 306,9 грн (29,02 злотых).

"Индекс борща является отражением экономической ситуации в стране, и этот показатель показывает, насколько доступны основные продукты питания для рядового украинца. Мы видим, что несмотря на распространенный миф, что в Польше продукты дешевле, Украина все же остается страной с более низкими ценами на основные продукты питание. Конечно, это связано с различиями в уровне жизни и средними доходами населения", говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Сколько стоит &quot;борщевой набор&quot; в Украине и Польше: сравнение цен

Фото: Цены на продукты на борщ в Украине и Польше (предоставлено РБК-Украина)

Как отличаются зарплаты в Украине и Польше

В аналитическом центре обращают внимание на разницу в зарплатах в Украине и Польше.

В Польше минимальная зарплата с июля 2024 года составляет около 738 долларов (4300 злотых брутто, примерно 3060 злотых (30 600 грн) после уплаты налогов). В то время в Украине минимальная заработная плата с апреля 2024 года составляет 200 долларов (8 000 гривен после налогообложения).

Сколько стоит &quot;борщевой набор&quot; в Украине и Польше: сравнение цен

Фото: Супермаркет в Польше (gettyimages.com)

В Польше средняя заработная плата составляет примерно 1 450 долларов (после уплаты налогов это около 6 000 злотых, примерно 60 000 грн), в то время как в Украине она составляет около 580 долларов (21 800 грн).

Напомним, мы писали, где за границей украинцы чаще всего открывают собственное дело.

Также мы писали, сколько зарабатывают украинские беженцы в Польше.

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