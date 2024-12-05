Самый дорогой месяц: британская разведка пояснила рекордные потери в российской армии

Как отмечается в сводке, согласно отчетам Генштаба Украины, средний ежедневный уровень потерь составил 1523 человека. Это третий месяц подряд, когда российские войска несут рекордно высокие средние ежедневные потери. Кроме того, 28 ноября был зафиксирован новый максимум в 2030 потерь за один день, впервые это число превысило 2000.

По данным британской разведки, ноябрь 2024 года также стал самым дорогостоящим месяцем войны для России: по данным Генштаба Украины, в общей сложности 45 680 потерь. В октябре 2024 года было зафиксировано 41 980 потерь среди российских войск. Ноябрь стал пятым месяцем подряд роста месячных потерь в российской армии.

"Высокий уровень потерь, вероятно, отражает более высокий темп российских операций и наступлений. Россия пытается усилить давление на украинские линии, поскольку они стремятся оттеснить украинские силы на нескольких фронтах, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку", - отмечают в Минобороны Британии

Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в декабре 2024 года, несмотря на начало зимы, поскольку атаки пехоты продолжатся на нескольких направлениях, прогнозируют в британской разведке.

Российское наступление

Напомним, Россия ведет наступательные действия с октября прошлого года. За это время им удалось захватить несколько городов Донецкой области.

Ползучее продвижение врага продолжается сразу на нескольких направлениях – Купянском, Покровском, Кураховском и Угледарском. Кроме того, российская армия готовит наступление еще на двух направлениях - Запорожском и Херсонском.

В то же время ВСУ в августе заняли часть Курской области России и до сих пор удерживают эти территории.